«Σοκ» – Βρέθηκε νεκρή στο δρόμο Ρωσίδα πρωταθλήτρια

Θρήνος για τον χώρο του στίβου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ, η πρωταθλήτρια των εμποδίων, Μαργκαρίτα Πλαβούνοβα, βρέθηκε νεκρή στο δρόμο.

Champion hurdler, 25, found dead on roadside after ‘collapsing while jogging’ https://t.co/f7JXn5n9Go

— Daily Star (@Daily_Star) August 21, 2019