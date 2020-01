Άγιο είχε ο γνωστό οδηγός αγώνων Οτ Τάνακ, ο οποίος και είδε το αυτοκίνητό του να φεύγει εκτός δρόμου με μεγάλη ταχύτητα στην ειδική διαδρομή του Μόντε Κάρλο.

Ο Εσθονός οδηγός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη Hyundai του σε μία επικίνδυνη στροφή του αγώνα και προσέκρουσε στα χιονισμένα δέντρα στο πλάι του δρόμου, γλιτώνοντας πάντως τα χειρότερα, αφού κατάφερε να βγει αμέσως από το αυτοκίνητό του.

Wow, incredible testimony to the immense strength of modern #WRC cars that driver Ott Tänak and co-driver Martin Järveoja walked away from the wreck of their car after a huge crash this morning on the #RallyeMonteCarlo #WRCLive pic.twitter.com/UF8bBAXZJJ

