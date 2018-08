Σούπερ Σάκκαρη! Με απίστευτη ανατροπή πέρασε στον τελικό – videos

Την ώρα που όλα έδειχναν χαμένα, η Μαρία Σάκκαρη έκανε επική αντεπίθεση επί της Ντανιέλ Κόλινς στον ημιτελικό του «Silicon Valley Classic» στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό με σκορ, 6-3, 5-7 και 2-6.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για τη Σάκκαρη, καθώς η Κόλινς πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Μάλιστα, η Αμερικανίδα συνέχισε να δυσκολεύει την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και προηγήθηκε με 4-1 στο δεύτερο σετ.

Down 6-3, 4-1 (double-break), Maria Sakkari called down her coach.

“Just enjoy this.”

“How can I enjoy myself when I’m playing like this?”

She lost three games for the rest of the match. #MubadalaSVC pic.twitter.com/dT4LJ3v4NN

— WTA Insider (@WTA_insider) August 5, 2018