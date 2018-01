Spetsathlon 2018: Άνοιξαν οι εγγραφές για το μεγαλύτερο event τριάθλου στην Ελλάδα

Για 6η σερί χρονιά το νησί των Σπετσών θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο event τριάθλου που γίνεται στην Ελλάδα.

To μεγαλύτερο τρίαθλο της Ελλάδας, το Spetsathlon, θα διεξαχθεί για 6η συνεχή χρονιά στο νησί των Σπετσών από τις 11 έως 13 Μαΐου 2018! Κατά την πρώτη εβδομάδα που άνοιξαν, οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, φτάνοντας ήδη τις 200!

Μέσα από την περιήγηση στην πλήρως ανανεωμένη και λειτουργική ιστοσελίδα www.spetsathlon.com, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία «Shape», οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα, να επιλέξουν τη διαδρομή τους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (Spetses Trianthlon Sprint, Spetses Triathlon Endurance, Ποδηλατικός Αγώνας 25 χλμ., Κολυμβητικός Αγώνας 1 χλμ.) καθώς και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στη διαμονή και μεταφορά από και προς το νησί.

Πέρα από τα καθιερωμένα αγωνίσματα, το Spetsathlon, το μεγαλύτερο event τριάθλου στην Ελλάδα, εισάγει μία νέα διαδρομή, τον Κολυμβητικό Αγώνα 3 χλμ., για τους λάτρεις των μεγάλων και απαιτητικών αποστάσεων. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου/personalized t-shirt σε όλους τους συμμετέχοντες, όπου θα αναγράφεται το όνομα της επιλογής τους!

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος δυναμικό «παρών» αναμένεται να δώσουν κορυφαίοι πρωταθλητές τριάθλου, κολύμβησης και ποδηλασίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses mini Marathon και Spetsathlon, Δρ. Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας ιστοσελίδας, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα μας και ειδικά για το Spetsathlon που ανεβάζει κάθε φορά τον πήχη των προσδοκιών μας! Σας προσκαλούμε να γραφτείτε και να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει το Spetsathlon! Σας περιμένουμε όλους στις Σπέτσες!»

Το Spetsathlon 2018 στηρίζουν:

Χρυσός Χορηγός είναι για τρίτη συνεχή χρονιά, η κορυφαία εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Under Armour. Η Αμερικάνικη αθλητική εταιρία, γνωστή για τα καινοτόμα αθλητικά προϊόντα και για τις μοναδικές τεχνολογίες της, έχει πλέον κυριαρχήσει στον τομέα του performance apparel και footwear σε όλο τον κόσμο. Έτσι και στην Ελλάδα, η UA έχει κερδίσει την προτίμηση των κορυφαίων αθλητών, με την δυναμική της να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η Under Armour, θα δωρίσει στους μεγάλους νικητές των αγώνων τριάθλου, δωροεπιταγές για αγορές σε είδη της εταιρείας, ενώ θα δώσει την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν και να δοκιμάσουν ρούχα και παπούτσια από τη νέα κολεξιόν.

Χορηγοί του Spetsathlon 2018 είναι η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών, η ταχύτητα της οποίας συγκρίνεται μόνο με την αντίστοιχη της πρωταθλήτριάς Ντενίζ Δημάκη η οποία μάλιστα θα τρέξει στις διαδρομές των Σπετσών με τα χρώματα της εταιρείας, η HERBALIFE® NUTRITION, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής που προσφέρει τα απαραίτητα συστατικά για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, η INTERWETTEN, η πρώτη εταιρεία στο χώρο του Online Gaming, η οποία μπήκε στον κόσμο του διαδικτύου το 1996, ενώ 2 χρόνια αργότερα έγινε και η πρώτη που έκανε την εμφάνισή της στην Ελληνική αγορά και η BIC®, η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών, καλσόν και θαλασσίων σπορ, ενώ η BIC®Sport θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει και να δοκιμάσει το άθλημα του SUP και να συμμετάσχει στο Spetses SUP event by BIC®. Μαζί μας θα είναι και η ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά που αποτελείται από σοκολατούχο ρόφημα γάλακτος, επιδόρπια γάλακτος και cottage cheese, υψηλά σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης και χαμηλά σε λιπαρά, από φυσικά συστατικά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση.

Τα ελληνικά ζυμαρικά Melissa, θα είναι και πάλι χορηγός του Pasta Night, προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους τους απαραίτητους υδατάνθρακες και την ενέργεια που θα χρειαστούν πριν και μετά τους αγώνες, αλλά και απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης.

Beauty Partner του 6ου Spetsathlon είναι η Biotherm, που φροντίζει για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™ που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Τα Holmes Place, η διεθνής αλυσίδα premium Fitness & Wellness Clubs, για ακόμη μία χρονιά θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στους αθλητές, θα είναι ο Wellness Partner της διοργάνωσης.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN, θα είναι ο Timing Sponsor των αγώνων.

Υποστηρικτές του αγώνα είναι: το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, πολύτιμος σύμμαχος για τη σωστή ενυδάτωση των αγωνιζομένων, ο Μακεδονικός Χαλβάς, το Γλυκό Που Κάνει Καλό και προσφέρει δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels, το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως POWERADE, η Coca-Cola, η Α. Ισμαήλος Α.Ε. που προσφέρει τα οχήματα υποστήριξης των αγώνων και η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ασφάλισης, MetLife.

Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες θα παρέχει η Lifeguard Hellas.

Η LG Electronics Hellas, κορυφαία εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας, πρεσβεύοντας τη φιλοσοφία «Η ζωή είναι ωραία όταν συμμετέχεις», υποστηρίζει για μία ακόμη χρονιά τη διοργάνωση του Spetsathlon ως “Τechnology Ρartner”.

Χορηγός κερασμάτων θα είναι η Χρυσή Ζύμη, προσφέροντας λαχταριστές σπιτικές πίτες με παραδοσιακές Σπετσιώτικες συνταγές που θα δημιουργήσουν οι γυναίκες του τοπικού συλλόγου Σπετσών με την μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά φύλλα.

Φορέας Πρωτοβουλιών είναι το Poseidonion Grand Hotel, και αρωγοί του αγώνα ο Εμπορικός Σύλλογος Σπετσών και το Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η INNEWS.

Χορηγοί Επικοινωνίας του Spetsathlon είναι το Hello, το Sport24.gr, η The Huffington Post Greece, και το Sport24 Radio 103,3