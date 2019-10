Στα ATP Finals ο Τσιτσιπάς! Το έμαθε on air και «τρελάθηκε» ο Στέφανος – video

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετάσχει στα ATP Finals, τους αγώνες στο τέλος της χρονιάς, όπου συμμετέχουν οι κορυφαίοι 8 αθλητές του κόσμου.

Με τη νίκη του επί του Τζόκοβιτς ο Έλληνας τενίστας είναι δεδομένο ότι δεν θα χάσει τη θέση του στο No7 της παγκόσμιας κατάταξης και έτσι θα βρεθεί στο σπουδαίο τουρνουά του τουρ.

Ο ίδιος έμαθε μάλιστα το γεγονός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του μετά το τέλος του αγώνα με τον Σέρβο θρύλο του αθλήματος και η χαρά του ήταν αδύνατο να κρυφτεί.

«Αποκλείεται! Αλήθεια; Δεν το ήξερα. Είναι σίγουρο; Ναι, δεν ήξερα τίποτα, είδες άλλωστε και την αντίδρασή μου», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος όταν ενημερώθηκε για το τεράστιο επίτευγμά του.

An incredible day gets even better 😀

The moment @StefTsitsipas found out he'd qualified for the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/bAInthVvjZ

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019