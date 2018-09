Στα ημιτελικά η Σάκκαρη! Εντυπωσιακή η Ελληνίδα τενίστρια στη Σεούλ – videos

«Σαρώνει» η Σάκκαρη στη Σεούλ! Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε στα προημιτελικά το Νο 55 του κόσμου, Ιρίνα Μπέγκου, με 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) σετ και πλέον βρίσκεται μια «ανάσα» από το δεύτερο τελικό της καριέρας της, μετά το Σαν Χοσέ.

Το Νο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, δυσκολεύτηκε αρκετά από τη Ρουμάνα τενίστρια και χρειάστηκε 2 ώρες και 48 λεπτά για να καταβάλλει την αντίπαλό της και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά.

It's Sakkari with the first set in #Seoul !

We're going three!@irina_begu levels up, taking the second set against Sakkari 6-4 in #Seoul ! pic.twitter.com/gNY56zy1zW

— WTA (@WTA) September 21, 2018