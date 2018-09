Στον τελικό η Σερένα Γουίλιαμς! Κόντρα στην Οσάκα για τον 7ο τίτλο – video

Η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών, πανηγύρισε την πρόκρισή της σε έναν ακόμη τελικό του US Open. Η Σερένα Γουίλιαμς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Λετονή Αναστασία Σεβάστοβα και επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-0), βρίσκεται ένα «βήμα» από την κατάκτηση του 7ου τίτλου της στη διοργάνωση.

All the feels… @serenawilliams will contest her first final in Flushing Meadows since 2014! #USOpen pic.twitter.com/ZAvZdCb4Wn

Εκεί θα βρει μπροστά της την Γιαπωνέζα Ναόμι Οσάκα, η οποία έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση στον ημιτελικό, όπου και πήρε εύκολα τη νίκη και την πρόκριση κόντρα στην περσινή φιναλίστ του US Open, Μάντισον Κις, με 2-0 σετ (6-2, 6-4).

All the feels…@Naomi_Osaka_ punches her way to the final where she'll face Serena Williams on Saturday…#USOpen pic.twitter.com/wyOs6qVEyS

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2018