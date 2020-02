Super Bowl: Πανηγύρισε μετά από 50 χρόνια το Κάνσας! video

Με ανατροπή από το 20-10, οι Kansas City Chiefs σήκωσαν το τρόπαιο του Super Bowl Live, γράφοντας ιστορία με το 2/2 σε τελικούς, σε ένα διάστημα 50 ετών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ο Πάτρικ Μαχόουμς κέρδισε τον τίτλο του MVP στον τελικό, όντας πια ο νεότερος σε ηλικία που καταφέρνει να αναδειχθεί MVP τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όσο και στον τελικό του Super Bowl.

The Hunt family is presented the Lombardi Trophy! #SBLIV #ChiefsKingdom pic.twitter.com/3DgdbuRz5b

— NFL (@NFL) February 3, 2020