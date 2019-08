Συγκινημένη η Σάκκαρη! «Είναι ένα όνειρο για μένα» – video

Με τη νίκη με 2-1 σετ (6-4, 2-6, 6-3) επί της Πέτρα Κβίτοβα στο Σινσινάτι, η Σάκκαρη κέρδισε για 6η φορά μία παίκτρια από το top10 της παγκόσμιας κατάταξης και συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του τένις.

.@mariasakkari earned her sixth career Top 10 victory, and a place in the @CincyTennis third round, in three sets against Petra Kvitova –> https://t.co/USbejU9h8e pic.twitter.com/qzO0fbWu1Z

— WTA (@WTA) August 14, 2019