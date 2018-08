Συγκίνηση για Τεντόγλου! Η ελληνική σημαία στον «ουρανό» του Βερολίνου – videos

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος και απόψε (10/8) ανέβηκε και στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βερολίνο, για την απονομή του μεταλλίου του, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου.



Ο 20χρονος Έλληνας άλτης παρέλαβε από τους διοργανωτές το χρυσό μετάλλιο για τη νίκη του στο μήκος (8.25μ), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε πλατεία στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, έχοντας δίπλα του τον Γερμανό Φαμπιάν Χέινλ με το ασημένιο μετάλλιο και τον Ουκρανό, Σέρχι Νικιφόροφ, με το χάλκινο.



Greece's first gold medal in Berlin came courtesy of 20-year-old Miltiadis Tentoglou in the long jump.

The European U20 champion from last year is now already the European senior champion!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6gZm6jnDLU

— European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2018