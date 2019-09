Συγκλονίζει ο πρώην αρχηγός! «Ζω με τον ιό HIV» – videos

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδα ράγκμπι της Ουαλίας, Γκάρεθ Τόμας αποκάλυψε ότι είναι θετικός στον ιό HIV και έκανε έκκληση σε υποστήριξη για «σπάσιμο του στίγματος» γύρω από την ασθένεια.

Ο 45χρονος σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter είπε ότι πήρε τη απόφαση να μιλήσει δημόσια, επειδή είχε λάβει μηνύματα που τον απειλούσαν.

«Είμαι ο Γκάρεθ Τόμας και θέλω να μοιραστώ το μυστικό μου μαζί σου. Γιατί; Επειδή θέλω να σου το πω, όχι για τα μηνύματα που κάνουν τη ζωή μου κόλαση απειλώντας με, αλλά επειδή πιστεύω σε σένα και σε εμπιστεύομαι», είπε.

«Ζω με τον ιό HIV. Τώρα έχεις αυτές τις πληροφορίες, που με κάνουν εξαιρετικά ευάλωτο, αλλά δεν με κάνουν αδύναμο. Τώρα, παρότι έχω αναγκαστεί να σου το πω αυτό, επιλέγω να αγωνίζομαι, για να σπάζω το στίγμα γύρω από αυτό το θέμα».

Μιλώντας όμως στην κάμερα του BBC ο Γκάρεθ Τόμας “λύγισε” και μα τρεμάμενη φωνή και με δάκρυα στα μάτια δήλωσε πως πρέπει να φανεί δυνατός και να φτάσει μέχρι τέλους. “Θέλω να ζήσω. Αυτό θέλω, περισσότερο από τίποτε άλλο”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Former Wales rugby captain Gareth Thomas reveals he has HIV

