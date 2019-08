Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Αμερική, ο 24χρονος Τέβιν Μπάιλς-Τόμας (αδελφός της κορυφαίας γυμνάστριας στον κόσμο, Σιμόνα Μπλάις) τέθηκε υπό κράτηση την Πέμπτη (29.08.2019) στο Φορτ Στιούαρτ της Τζόρτζια.

HORRIBLE: Simone Biles' brother charged in Cleveland triple murder. Tevin Biles-Thomas is charged with murder, voluntary manslaughter, felonious assault and perjury in a December 31, 2018, fatal shooting in Cleveland. https://t.co/HXZUzVcpH6 pic.twitter.com/YllipemSC5

— FOX31 Denver KDVR (@KDVR) August 30, 2019