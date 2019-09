Τα «έχωσε» σε Τσιτσιπά ο Ζβέρεφ! «Ξεπερνάει τα όρια – Δεν κερδίζει με το τένις του»

Οι δύο συνεχόμενες ήττες του από τον Στέφανο Τσιτσιπά φαίνεται ότι έχουν «πληγώσει» τον Σάσα Σβέρεφ, ο οποίος ξεκίνησε μία… επίθεση από το πουθενά στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, τον οποίο δεν έχει βρει απέναντί του από τουρνουά της Μαδρίτης και μετά.

Ο Ρώσος τενίστας τα έχωσε στο Νο7 του κόσμου, ακόμη και για το γεγονός ότι σπάνε τα κορδόνια των παπουτσιών του και υποστήριξε ότι συχνά ξεπερνά τα όρια για να κερδίσει.

«Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες που κάνουν πράγματα που δεν είναι σωαστά. Δε θέλω η νέα γενιά να ξεχωρίσει γι’ αυτό το λόγο. Πολλές φορές νομίζω πως ο Τσιτσιπάς ξεπερνάει τα όρια, όταν αλλάζει τα παπούτσια του 15 φορές σε ένα τουρνουά, ή πηγαίνει στο μπάνιο στη μέση ενός σετ. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Άσε τη ρακέτα σου να μιλήσει για σένα. Δε χρειάζεται να κάνεις τέτοια πράγματα για να αποσπάς την προσοχή του αντιπάλου σου, να προσπαθείς να κερδίσεις μ’ αυτόν τον τρόπο».

