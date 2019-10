Τέλος η σεζόν για τη Μαρία Σάκκαρη! Αποκλείστηκε από την Μέρτενς -video

Η Μαρία Σάκκαρη (νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη) ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1) από την Βελγίδα Ελίζε Μέρτενς (ν.18) σε 1 ώρα και 44 λεπτά.

Αποτέλεσμα αυτής της ήττας ήταν να τερματίσει στην τρίτη θέση του γκρουπ που συμμετείχε και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Elite Trophy, που διεξάγεται στη Ζουχάι της Κίνας, ολοκληρώνοντας παρ’όλα αυτά μία σεζόν, που ήταν η καλύτερη στην καριέρα της.

Πάντως η Ελληνίδα τενίστρια μπορεί να κερδίσει άλλη μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη πριν τελειώσει η σεζόν και να τερματίσει στην 21η θέση που θα είναι και η υψηλότερη στην καριέρα της.

Το αν θα γίνει αυτό ή όχι όμως θα εξαρτηθεί από την πορεία των Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και Καρολίνα Μούτσοβα.

