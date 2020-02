Η καριέρα του Ρόμπερτ Φαράχ, Νο 1 στον κόσμο στην κατάταξη των διπλών, μαζί με τον συμπατριώτη του Χουάν Σεμπάστιαν Καμπάλ απειλήθηκε, όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Ευχάριστο τέλος είχε η… περιπέτεια που πέρασε ο Ρόμπερτ Φαράχ. Ο Κολομβιανός τενίστας αποκλείστηκε στις 21 Ιανουαρίου, επειδή βρέθηκε θετικός σε ένα στεροειδές αναβολικό, μετά από έλεγχο ντόπινγκ που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο.

Ο Φαράχ είχε βρεθεί «θετικός» στην ουσία «boldenone», αλλά κατάφερε να αποδείξει ότι πρόκειται για ουσία που πήρε ακούσια κατά τη διάρκεια δείπνου (με μοσχαρίσιες μπριζόλες) σε εστιατόριο στην Κολομβία, το βράδυ πριν από τον έλεγχο, όπως αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι επαναληπτικοί έλεγχοι που έκανε έδειξαν πως είναι “καθαρός” και πως πήρε τη συγκεκριμένη ουσία από το δείπνο που είχε. Ο Κολομβιανός έσπευσε να ποστάρει την απόφαση που τον δικαιώνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Thank you for the believe and the support I received. Here is my official press release. pic.twitter.com/tPIzX4R6jd