Ανεπανάληπτος θρίαμβος από Τσιτσιπά! Απέκλεισε τον Τζόκοβιτς κι έγραψε μήνυμα για την Ελλάδα – videos

Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, μέχρι… την επόμενη! Ο Έλληνας τενίστας έριξε τη «βόμβα» του τουρνουά στο Rogers Cup, αποκλείοντας από τη συνέχεια της διοργάνωσης, τον πρόσφατο νικητή του Γουίμπλετον και θρύλο του αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς.

🚨 UPSET ALERT 🚨

Greek teenager @StefTsitsipas causes the shock of the tournament so far, defeating Novak Djokovic 6-3, 6-7(5), 6-3 to reach his first Masters 1000 quarterfinal and seventh of the season. #RogersCup pic.twitter.com/cH0sW2mb2D

— Rogers Cup (@rogerscup) August 9, 2018