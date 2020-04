«Έφυγε» σε ηλικία 60 ετών το ιστορικό στέλεχος της ομοσπονδίας στίβου του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπλακ.

«Ο βρετανικός αθλητισμός είναι σοκαρισμένος και λυπημένος που επιβεβαιώνει την απώλεια του φίλου μας και πρώην συναδέλφου μας Νιλ Μπλακ, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το Σαββατοκύριακο», αναφέρει ανακοίνωση της UKA.

Στη συνέχεια τονίζεται: «Ο Νιλ αγαπούσε το στίβο και αφιέρωσε τη ζωή του στην υποστήριξε των αθλητών, ως φυσιοθεραπευτής παγκόσμιας κλάσης, ως επικεφαλής της αθλητικής επιστήμης και στη συνέχεια τα τελευταία χρόνια ως διευθυντής επιδόσεων για τη Βρετανική Ομοσπονδία».

Ο Μπλακ παραιτήθηκε από τη θέση του τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από επτά χρόνια, όταν η Βρετανία κατέκτησε μόνο πέντε μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα, που ήταν η μικρότερη συγκομιδή από το 2005.

Το 2017 είχε επίσης βρεθεί σε δυσχερή θέση, μετά την τετραετή τιμωρία που επέβαλε ο Αμερικανικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (USADA) στον προπονητή Αλμπέρτο Σαλαζάρ, ο οποίος ήταν σύμβουλος στην UKA και είχε την υποστήριξη του Μπλακ.

Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε από την ομοσπονδία το 2019, η UKA είπε ότι ο Μπλακ συνέχισε να υποστηρίζει πολλούς αθλητές και προπονητές ως σύμβουλος.

