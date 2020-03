Οι διοργανωτές του Roland Garros ανακοίνωσαν την ημερολογιακή μεταφορά του φετινού γαλλικού Grand Slam, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Δεν ακυρώθηκε αλλά μεταφέρθηκε λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Το πρώτο σερβίς του φετινού Roland Garros δεν θα γίνει στην ώρα του, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Η έξαρση του κορονοϊού έχει φέρει τα πάνω κάτω στο tour,προκαλώντας την ακύρωση σπουδαίων τουρνουά (Indian Wells και Miami Open). Ωστόσο, το Roland Garros πήρε… άλλο δρόμο. Το παρισινό major δεν θα διεξαχθεί από τις 24 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου, αλλά το διάστημα 20 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου.

Να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάτι όσον αφορά στο Wimbledon, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA