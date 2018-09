Τιμωρήθηκε η Σερένα Γουίλιαμς! Πρόστιμο για την «επίθεση» στο διαιτητή – video

Ο διαιτητής του τελικό στο US Open ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και τη Σερένα Γουίλιμας, βρέθηκε στο επίκεντρο για τη «λογομαχία» του με την Αμερικανίδα θρύλο του αθλήματος, η οποία πάντως τιμωρήθηκε με πρόστιμο 17.000 δολαρίων για τη συμπεριφορά του.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του δεύτερου σετ, όταν ο ρέφερι προειδοποίησε την Αμερικανίδα, επειδή θεώρησε πως δεχόταν οδηγίες από τον προπονητή της. Η Γουίλιαμς αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν κλέβω για να νικήσω. Προτιμώ να χάσω», ενώ στην επόμενη αλλαγή πλευράς είπε απευθυνόμενη στον Ράμος: «Δεν έχω δεχθεί καμμία προπονητική οδηγία. Δεν έχω εξαπατήσει ποτέ και κανέναν στην ζωή μου, έχω μία κόρη και αγωνίζομαι για το σωστό. Μου χρωστάς εξηγήσεις, μία συγγνώμη».

Λίγο αργότερα κι ενώ η Οσάκα ήταν μπροστά με 4-3, η Σερένα δέχτηκε νέα επίπληξη (point penalty) επειδή έσπασε την ρακέτα της μετά την απώλεια του σερβίς της, με την Αμερικανίδα να λέει στον Ράμος: «Μου επιτίθεσαι. Εχεις κάνει λάθος. Δεν θα διαιτητεύσεις ποτέ ξανά σε δικό μου αγώνα. Μου χρωστάς μία συγγνώμη. Εσύ είσαι ο ψεύτης. Μου έκλεψες έναν πόντο».

Κάπως έτσι και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Σερένα Γουίλιμας θα κληθεί να πληρώσει 10 χιλιάδες δολάρια για την φραστική επίθεση στον διαιτητή, 4 χιλιάδες για την παρατήρηση για coaching (ότι μίλαγε με τον προπονητή της την ώρα του αγώνα) και 3 χιλιάδες επειδή έσπασε τη ρακέτα της.

Serena Williams has reportedly been fined $17K for three code violations during the #USOpen final pic.twitter.com/nCNMqoVvAg

— Sports Illustrated (@SInow) September 9, 2018