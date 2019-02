Το σήκωσε ο Τσιτσιπάς στη Μασσαλία! Δεύτερος τίτλος σε ATP τουρνουά – video

Τον δεύτερο τίτλο του σε ATP 250 τουρνουά κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. O Έλληνας τενίστας αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Open 13 της Μασσαλίας, επικρατώντας του Κουκούσκιν με 2-0 σετ (7-5, 7-6) στον τελικό.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος του σε ATP τουρνουά και τρίτος γενικά, μιας και είχαν προηγηθεί αυτός στη Στοκχόλμη κι αυτός στο Next Gen.

Μετά από μερικές εβδομάδες -απολύτως αναμενομένης- αγωνιστικής «κοιλιάς», λόγω της υπερπροσπάθειας του Ιανουαρίου, στο Australian Open όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, ο Ελληνας πρωταθλητής επανήλθε στους… γνωστούς ρυθμούς και έφθασε μέχρι τον τελικό στην Μασσαλία, όπου κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ!

STEF'S MOMENT IN MARSEILLE 🙌 🇬🇷 @StefTsitsipas has won the 🏆 at the @Open13 in Marseille. pic.twitter.com/IecZEsvpXB — ATP Tour (@ATP_Tour) February 24, 2019

Ο αγώνας

Ο τελικός με τον Κουκούσκιν ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους μέχρι το δωδέκατο game, όταν κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το break και κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5.

Nothing but class at the net from @StefTsitsipas 👏 Watch the @Open13 final live on @TennisTV 📺 pic.twitter.com/OL6fWOD3j8 — ATP Tour (@ATP_Tour) February 24, 2019

Στο δεύτερο σετ, ο Κουκούσκιν προσπάθησε να αντιδράσει και φάνηκε ικανός να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Καζάκος τενίστας προηγήθηκε με 4-2, ωστόσο λογάριαζε χωρίς τον Στέφανο, ο οποίος έβγαλε αντίδραση μεγάλου παίκτη σε εκείνο το σημείο. Ανέβασε την απόδοση του και κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσια (5-5).

Το σετ τελικά οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο ‘Ελληνας τενίστας ήταν πιο ψύχραιμος και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 7-6 (5).

Με τη νίκη του αυτή, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στο Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης που θα ανακοινώσει αύριο Δευτέρα η ATP και σε «απόσταση βολής» από την πρώτη δεκάδα του πλανήτη. Πέρα από τους 250 βαθμούς, ο Έλληνας τενίστας θα βάλει στην τσέπη και 115.235 ευρώ.

Ο τελευταίος πόντος του αγώνα