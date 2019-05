Το σήκωσε ο Τσιτσιπάς! «Συλλέκτης» τίτλων ο Έλληνας τενίστας – videos

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε ξανά ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, κατακτώντας ένα ακόμη τρόπαιο του ATP, με εντυπωσιακό τρόπο κόντρα στον Κουέβας και σκορ 2-0 (6-3, 7-6). Αυτός ήταν και ο τρίτος τίτλος της καριέρας του, σε ένα φανταστικό διήμερο για το ελληνικό τένις, αφού προηγήθηκε η τεράστια επιτυχία της Σάκκαρη στο Ραμπάτ.

Παρά την υπερπροσπάθεια για την ανατροπή στον ημιτελικό, ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε πανέτοιμος για μία ακόμη κούπα και έκανε… πλάκα στον αντίπαλό του, στο πρώτο σετ.

Πραγματοποίησε το break στο δεύτερο σερβίς του Αργεντινού και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει εύκολα το 1-0, αφού ο αντίπαλός του δεν έδειξε ικανός ούτε να τον «απειλήσει» στη συνέχεια του σετ.

