Σύμφωνα με όσα αναφέρει το επίσημο πρακτορείο Σινχουά, 17 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ποτάμι Ταχούα στην Κίνα –στην πόλη Γκουιλίν- όταν δύο κωπηλατικές βάρκες τύπου Ντράγκον Μπόουτ ανετράπησαν κατά τη διάρκεια προπόνησης!

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδόθηκαν, οι δυο μακρόστενες βάρκες –γεμάτες με κωπηλάτες- ανατράπηκαν σε σημείο όπου δύο ροές του ποταμού συγκλίνουν, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό ρεύμα.

Το κινεζικό πρακτορείο αναφέρει περίπου 60 άτομα βρέθηκαν στο νερό (στα Μέσα ενημέρωσης επισημαίνεται πως οι περισσότεροι που έπεσαν μέσα στο ποτάμι δεν φορούσαν σωσίβια) και περίπου 200 διασώστες έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Οι προσπάθειες διάσωσης διήρκεσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Μάλιστα, υπάρχει αναφορά και για δυο συλλήψεις!

DRAGON BOAT TRAGEDY: 17 people have died after two dragon boats practicing to race on a river in China overturned. Some 200 rescuers were sent to help the 57 people that went into the water. #TenNews pic.twitter.com/YKJc45j25K

