Οι τελευταίες ώρες είναι από τις πιο δύσκολες ώρες τις αθλητικής μου καριέρας… βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών λόγο ενός απροσδόκητου τραυματισμού… είδα μέσα σε μια στιγμή ότι δεν μπορώ να αγωνιστώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να πετάω τόση προετοιμασία για μια διοργάνωση που ήταν ο βασικός μου στόχος μιας και έδινε 6 ολυμπιακές προκρίσεις για το Τόκυο το 2020. Έδωσα όλη μου την ψυχή για να είμαι έτοιμος για αυτούς τους αγώνες.. Τις τελευταίες 100 μέρες βρίσκομουν σε συνέχει προετοιμασία 75 από αυτές στη Ρωσία μακριά από το σπίτι μου μαζί με τον προπονητή μου. Στόχος μου πλέον είναι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και να παλέψω στα δύο προολυμπιακα τουρνουά για να πάρω την πρόκριση για τους ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον προπονητή μου που και αυτός βρισκόταν όλες αυτές τις δύσκολες μέρες δίπλα μου, την Ομοσπονδία μου που είναι δίπλα για όλα όσα χρειάζομαι για τις προετοιμασίες μου, και τον χορηγό μου @stoiximan.gr που με στηρίζει όπως η οικογένεια μου. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να βρίσκομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2020. Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλη την εθνική μας ομάδα και πάνω από όλα χωρίς τραυματισμούς.