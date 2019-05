Τρομερή Σάκκαρη στη Ρώμη! Πέρασε και την Παβλιουτσένκοβα – videos

Τρομερή η Μαρία Σάκκαρη και στη Ρώμη όπου κόντρα στο Νο 36 του κόσμου, τη Ρωσίδα Παβλιουτσένκο έκανε… πλάκα, για να πάρει μία εύκολη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν εκπληκτική στο πρώτο σετ και με δύο μπρέικ στο τρίτο και το πέμπτο γκέιμ, πήρε άνετα το προβάδισμα στο σκορ με 1-0.

Στο δεύτερο σετ, η αντίπαλός της «πίεσε» αρκετά στην αρχή και έκανε μπρέικ στη Μαρία μόλις στο δεύτερο γκέιμ, όμως το Νο39 του κόσμου αντέδρασε άμεσα και με δικό της μπρέικ έφερε το ματς από το 4-1 στο 5-5. Ακολούθησε νέο μπρέικ από τη Σάκκαρη, η οποία και έκανε έτσι το 7-5 για να πανηγυρίσει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

It’s battle time on court.1 between M.Sakkari and A.Pavlyuchenkova! 🔥#ibi19 #WTA pic.twitter.com/tqBrBMQCL6

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2019