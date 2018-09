Τρομερό ρεκόρ στο Μαραθώνιο! «Διέλυσε» τα χρονόμετρα ο Κιπτσόγκε – video

Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε πήρε ξανά την πρώτη θέση στο Μαραθώνιο του Βερολίνου, αλλά αυτή τη φορά, το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, αφού βελτίωσε την παγκόσμια επίδοση του αγωνίσματος κατά περισσότερο από ένα λεπτό.

Ο Κενυάτης Ολυμπιονίκης των 5 χιλιομέτρων, κάλυψε την απόσταση σε δύο ώρες, ένα λεπτό, 39 δευτερόλεπτα, «συντρίβοντας» το ρεκόρ που κατείχε ο Ντένις Κιμέτο από το 2014 στον ίδιο Μαραθώνιο, με ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα λιγότερα.

«Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω αυτήν την ημέρα. Είμαι ευλογημένος και χαρούμενος που έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Λένε ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις δύο φορές, όχι όμως και την τρίτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν για να βρίσκομαι εδώ. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Είχα το δικό μου ρυθμό, εμπιστεύτηκα τους γυμναστές μου, το πρόγραμμά μου και τον προπονητή μου. Αυτό ακριβώς μου έδωσε την ώθηση στα τελευταία χιλιόμετρα», ανέφερε μετά το τέλος του Μαραθωνίου, ο 33χρονος αθλητής.

#berlin42 The winning time is official, and it is another second faster: 2:01:39 for Eliud Kipchoge! Congratulations!!!

