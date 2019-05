Τρομερός Τσιτσιπάς! Νίκησε Ζβέρεφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία του στη Μαδρίτη. Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε και το εμπόδιο του Σάσα Ζβέρεφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Mutua Madrid Open!

Ο Τσιτσιπάς (Νο.9) λύγισε τον 22χρονο Γερμανό (Νο.4) με 7-5, 3-6, 6-2 και περιμένει στους «4» του χωμάτινου Masters έναν εκ των Ράφα Ναδάλ, Σταν Βαβρίνκα, το οποίο θα αντιμετωπίσει το βράδυ του Σαββάτου (11/5, 22:00)

Ο Έλληνας τενίστας έχει σερί 7-0 στο χώμα, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο στο Εστορίλ. Λέτε να καταφέρει να το σηκώσει και στη Μαδρίτη; Το έργο του είναι, πάντως, εξαιρετικά δύσκολο, μιας και πέρα από τον Ράδα Ναδάλ που θα βρει λογικά απέναντι του, υπάρχουν ακόμα δύο εξαιρετικοί τενίστες στον άλλο ημιτελικό. Ο λόγος για τον Τζόκοβιτς και τον Τίεμ.

O Τσιτσιπάς κατέκτησε το πρώτο σετ (7-5), καταφέρνοντας να κάνει μπρέικ στο 5-5, ενώ στο δεύτερο σετ ο Ζβέρεφ ήταν ανώτερος, έκανε δύο μπρέικ κι έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1).

Στο τρίτο σετ, ο Έλληνας τενίστας έσβησε τρία μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και το κέρδισε, μάλιστα, κάνοντας το 2-1. Με μπρέικ ο νεαρός άσος έφτασε στο 3-1 και χωρίς να χάσει πόντο έκανε το 4-1.Ο Γερμανός μείωσε σε 4-2 αλλά ο Τσιτσιπάς πήρε το 7ο γκέιμ και το 8ο γκέιμ, κάνοντας το 6-2 και παίρνοντας τη νίκη.

Lucky No. 7️⃣ for @StefTsitsipas!

The 20-year-old beats defending champion Alexander Zverev 7-5 3-6 6-2.

He will face Rafael Nadal or Stan Wawrinka in the #MMOpen semi-finals. pic.twitter.com/mluGYJyCyc

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2019