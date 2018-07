Τρομερός Χάμιλτον στο «θρίλερ» της Γερμανίας! «Αυτοκτόνησε» ο Φέτελ και χάνει τον τίτλο – videos

Φοβερή εξέλιξη στο γερμανικό Grand Prix της Formula 1, με τον Φέτελ να μένει εκτός αγώνα 15 γύρους πριν το τέλος και ενώ βρισκόταν στην πρώτη θέση, την ώρα που ο Χάμιλτον με εντυπωσιακό αγώνα στη βροχή, κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι ξεκίνησε από τη 14 θέση.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να ανατρέψει έτσι όλα τα δεδομένα και με την τέταρτη εφετινή του νίκη, πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, αφήνοντας μάλιστα, 17 βαθμούς πίσω του τον Γερμανό πιλότο της Ferrari.

The clouds threatened to rain on his parade

But there was a silver lining for @LewisHamilton in Germany 🏆#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/TFIxZNzPCI

— Formula 1 (@F1) July 22, 2018