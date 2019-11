Τσιτσιπάς: “Διέλυσε” και τον Ντε Μινόρ! Περιμένει Τζόκοβιτς στα προημιτελικά – videos

Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι είναι πιθανό να βρει μπροστά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την άνετη πρόκρισή του επί του Άλεξ Ντε Μινόρ με 2-0 σετ (6-3, 6-4), στη φάση των “16” του Masters του Παρισιού.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα έχει την ευκαιρία να δώσει μία ακόμη μεγάλη “μάχη” κόντρα στο Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο και κέρδισε στην τελευταία τους φετινή “μονομαχία”, αν αυτός κάνει το… αναμενόμενο κόντρα στον Έντμουντ αυτή την ώρα.

Ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί αύριο (31/10) με έναν από τους δύο, μετά την ιστορική 100η του νίκη στο τουρ επί του ανερχόμενου Ισπανού τενίστα. Στο πρώτο σετ ο Έλληνας έκανε αμέσως break για το 3-0 και το τελικό 6-3, ενώ το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο σετ, αλλά μετά το προβάδισμα 2-1, ο Ντε Μινόρ ισοφάρισε 4-4 με δικό του μπρέικ. Το Νο7 του κόσμου “απάντησε” όμως αμέσως και “έκλεισε” το σετ με 6-4 και το ματς με 2-0.

50 wins in 2019 for @StefTsitsipas! 👏

The Greek d. de Minaur 6-3 6-4 to clinch his first #RolexParisMasters QF. pic.twitter.com/grxZIHnlzw

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2019