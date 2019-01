Τσιτσιπάς: “Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο! Θρύλος ο Φέντερερ” – video

Τεράστιο επίτευγμα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open, υποχρεώνοντας τον Ρότζερ Φέντερερ στον πρώτο του αποκλεισμό στον 4ο γύρο του Australian Open, μετά το μακρινό 2003.

Μετά τη συγκίνηση, ήρθαν και τα χαμόγελα από τον Έλληνα τενίστα. “Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι πίστευα από την αρχή στην νίκη. Ήθελα να μπω στην αρένα με πίστη στις δυνάμεις μου, έχω σεβασμό στον Ρότζερ που είναι ο θρύλος του αθλήματός μας.

Πραγματοποίησα ένα όνειρό μου γιατί παρακολουθούσα τους αγώνες του από όταν ήμουν έξι ετών. Ναι, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν μπορώ να περιγράψω τι συμβαίνει…”, ανέφερε με νόημα ο Τσιτσιπάς.

.@StefTsitsipas has been idolising Roger Federer since the age of six. At 20-years-old, he's speechless 😶#AusOpen pic.twitter.com/VOe2cfhzP0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019