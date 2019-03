Τσιτσιπάς: «Είναι υπέροχο να είσαι μέλος αυτού του… ελίτ κλαμπ» video, pics

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που μπαίνει στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, εκτοπίζοντας από τη δέκατη θέση τον Κροάτη, Μάριν Τσίλιτς. Ο 20χρονος τενίστας «υποδέχθηκε» αυτή την επιτυχία με… απανωτά “τιτιβίσματα”.

Στο top10 ο Τσιτσιπάς! Έγραψε ιστορία ο Έλληνας τενίστας

“Η επιτυχία δεν μετριέται από χρήματα, εξουσία ή κοινωνική τάξη. Η επιτυχία μετριέται από την πειθαρχία και την εσωτερική ειρήνη” έγραψε αρχικά.

Success isn't measured by money or power or social rank. Success is measured by your discipline and inner peace.#heretocreate | @adidastennis https://t.co/Db2hNtmAUX — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 4, 2019

Λίγο αργότερα πρόσθεσε: “Είναι υπέροχο να είσαι μέλος αυτού του “ελίτ κλαμπ”. Αγωνιζόμαστε για περισσότερα και καλύτερα”.

It’s great to be joining this “elite club” of players… striving for more and better.#TsitsiFast 💨 https://t.co/3TPmdmr3mS — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 4, 2019

Να αναφέρουμε ότι το επίσημο κανάλι της ΑΤΡ, το Tennis TV, τον… υποδέχθηκε στο top 10 με ένα μονόλεπτο βίντεο.