Ένσταση για την αντιμετώπιση των διαιτητών στους παίκτες του τένις είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και την εξέφρασε δημόσια, δεχόμενος τη μήνη πολλών οπαδών του Φέντερερ, τον οποίο ο ίδιος αποθέωσε πάντως με σχετική ανάρτηση.

Ο Έλληνας τενίστα απάντησε σε μία ερώτηση στο twitter, αναφέροντας: «Πιστεύω πως οι παίκτες που τα έχουν πάει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, γενικότερα είναι πιο σεβαστοί στον κόσμο του τένις και έχουν κάποια προνόμια σχετικά με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των διαιτητών. Το ένιωσα αυτό και όταν τους αντιμετώπισα και νομίζω πως είναι λίγο άδικο».

Η απάντησή του αυτή έφερε έντονες αντιδράσεις, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πάντως ότι «ο Φέντερερ θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου παίκτης ό,τι κι αν συμβεί. Δεν θέλω να τον σύρω σε αυτό. Δεν είναι δικό του λάθος ή πρόθεση, αλλά των διαιτητών που προσπαθούν να τους προστατεύσουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Τίποτα περισσότερο από αυτό.

Η άποψη του Τσιτσιπά δεν άργησε όμως να γίνει viral με τον ίδιο τον Ρότζερ Φέντερερ να παίρνει μάλιστα θέση, τονίζοντας τα εξής: «Οι διαιτητές κι οι κορυφαίοι τενίστες είναι συνέχεια στα κεντρικά κορτ, οπότε γνωρίζονται καλά. Οι διαιτητές ξέρουν τα προβλήματά τους, πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα αντιδράσουν, έτσι ξεχωρίζουν πότε υπερβάλλουν και κάνουν κάτι ανόητο και πότε φέρονται φυσιολογικά.

Πιστεύω πως επειδή γνωριζόμαστε καλά, είναι ευκολότερο για τους διαιτητές να χειριστούν μια κατάσταση με κάποιον από τους κορυφαίους παίκτες, απ’ ότι με κάποιον νεότερο, όπως ο Τσιτσιπάς. Ορισμένες φορές μπορεί να παρερμηνεύσουν καταστάσεις και να γίνουν άσχημα λάθη».

Roger Federer is always going to be my favorite player no matter what. I don’t want to drag him into this. It’s not his fault or intention, it’s the umpires that are trying to protect them more than they are supposed to. Nothing more than that.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 31, 2019