Τσιτσιπάς – Φέντερερ: «Έτρεχε» με… 100 ο Ελβετός! Στο top10 ο Στέφανος – videos

Εμφανώς κουρασμένος από τους συνεχείς αγώνες και την κατάκτηση του τροπαίου στη Μασσαλία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να νικήσει ξανά τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος και πανηγύρισε στο Ντουμπάι, τον 100ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τα ανεβάσματα του «φρέσκου» Ελβετού στο φιλέ και δεχόμενος 2 μπρέικ σε ολόκληρο τον αγώνα, έχασε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) στον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς έχασε 2 μπρέικ πόιντ στο τέλος του πρώτου σετ και δέχθηκε μπρέικ στο 9ο γκέιμ του δεύτερου σετ, για να «λυγίσει» έτσι δύσκολα από τον Φέντερερ και να… αναβάλλει την κατάκτηση του τρίτου τίτλου της δικής του μεγάλης καριέρας.

Παρόλα αυτά, ο κορυφαίος τενίστας στην ιστορία της Ελλάδας, ετοιμάζεται για ένα θρυλικό επίτευγμα, αφού αναμένεται πια να ανακοινωθεί η είσοδός του στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης.

