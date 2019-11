Τσιτσιπάς: Φοβερή στιγμή! Δάκρυα συγκίνησης on air με τον Παγδατή – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τελικό των τελικών στο ATP Finals και μαζί με όλη την Ελλάδα, απόλυτα ενθουσιασμένος ήταν και ο Μάρκος Παγδατής, ο οποίος αποτέλεσε το πρότυπο και τον… συνοδοιπόρο στα πρώτα χρόνια του Έλληνα τενίστα στα κορτ.

Ο Κύπριος τενίστας που έχει αγωνιστεί και σε τελικό Grand Slam συνέκρινε τα συναισθήματά του με αυτά της κατάκτησης του Euro 2020 από την ποδοσφαιρική Εθνική Ελλάδας και κατόπιν δάκρυσε εμφανώς συγκινημένος, για να τον… ακολουθήσει ο Τσιτσιπάς και οι δυο τους να αγκαλιάζονται σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Mariza Georgitsi, the Greek commentator, who's known Stef since he was little, congratulates him for being a great athlete and person.

Then spontaneously, she says, "I love you very much."

He spontaneously responds, "I love you too."#tsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/iGd5kkclBx

— angie (@ultravoxing) November 18, 2019