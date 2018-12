Τσιτσιπάς για το Παρίσι: “Είδα την επανάσταση με τα ίδια μου τα μάτια”

Η κινητοποίηση των “κίτρινων γιλέκων”, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή εβδομάδα στο Παρίσι, με σκοπό την διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν – για την αύξηση στη φορολογία των καυσίμων και του κόστους διαβίωσης – δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας “άσος” του τένις” βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα και – με ποστάρισμά του στο twitter – έκανε λόγο για… γαλλική επανάσταση!

“Η γαλλική επανάσταση είναι πιο κοντά από ό, τι νομίζετε. Το είδα με τα μάτια μου σήμερα το απόγευμα, είδα την απογοήτευση και το θυμό στα μάτια των ανθρώπων.” ανέφερε χαρακτηριστικά

The French revolution is closer than you might think. I saw it with my own eyes this afternoon, I saw frustration and anger in people’s eyes.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 1, 2018