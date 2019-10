Τσιτσιπάς: “Γονάτισε” μπροστά στον Φέντερερ – Εκτός τελικού ο Στέφανος – video

Ένα βήμα πριν καθίσει και πάλι στο… θρόνο του ο “Βασιλιάς”! Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Στέφανο Τσιτσιπά και προκρίθηκε στον 15ο (!) τελικό του στο Swiss Indoors, με σκοπό να το… σηκώσει για 10η φορά!

23 consecutive wins ✅ 13 consecutive finals ✅ 15 career finals ✅ 74-9 lifetime ✅ Dropped just 14 games this week ✅ #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/gJ68jalNdu

Where to begin? 🤔 @rogerfederer at Basel: 🙌

Ο 38χρονος Ελβετός “θρύλος” (νο 3 στον κόσμο) επιβλήθηκε του Έλληνα πρωταθλητή (νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-4, σε 78 λεπτά αγώνα, κάνοντας από ένα break σε κάθε σετ κι έφτασε στην 50η νίκη του τη φετινή σεζόν. Ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Roger's 50th win of the season! @rogerfederer moves past @StefTsitsipas 6-4 6-4 to reach the #SwissIndoorsBasel final 👏

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/I9Y4RdkyDc

— ATP Tour (@atptour) October 26, 2019