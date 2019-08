Τσιτσιπάς: «Λύγισε» στο τάι μπρέικ και αποκλείστηκε! – videos

Ένας ακόμη πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπάς, ο οποίος και ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Γερμανό Στράφ (Νο36 στον κόσμο) και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι.

Ο Έλληνας αθλητής ήταν κακός στο πρώτο σετ και έχασε εύκολα με 6-4, ενώ βρέθηκε πίσω και στο δεύτερο, όμως με υπερπροσπάθεια κατάφερε να ισοφαρίσει, παίρνοντας το σετ στο τάι μπρέικ (9-7).

Not. So. Fast. ⛔ 🇬🇷 @StefTsitsipas rallies from a break down to take the second set 7-6(5) against Jan-Lennard Struff. pic.twitter.com/WGCSHLN1Io — ATP Tour (@ATP_Tour) August 14, 2019

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τον Τσιτσιπά να «αντέχει» μέχρι τέλους να «σβήνει» τρία ματς πόιντ του αντιπάλου στο τάι μπρέικ, αλλά να «λυγίζει» τελικά με 8-6.

Πλέον, ο κορυφαίος τενίστας της χώρας μας, μπορεί να συγκεντρωθεί για το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς, το US Open το οποίο και αρχίζει στο τέλος του μήνα.