Έχει τραβήξει τα… φώτα πάνω του με τις επιτυχίες του στα κορτ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όμως, έχει καταφέρει να προκαλεί συζητήσεις και με τα ποσταρίσματα που κάνει στο λογαριασμό του στο twitter.

Με νέο “χτύπημα” του στα social media, ο 20χρονος τενίστας θέλησε να μιλήσει για τον αληθινό χαρακτήρα των ανθρώπων, που “κρύβεται” κάτω από τα ρούχα που φορούν, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται χωρίς μπλούζα.

“Μου αρέσω περισσότερο γυμνός. Δεν το εννοώ αυτό με μάταιο τρόπο … Όταν βάζεις ρούχα, βάζεις αμέσως έναν χαρακτήρα. Τα ρούχα είναι επίθετα, είναι δείκτες. Όταν δεν έχεις ρούχα, είσαι μόνο εσύ, ακατέργαστος, και δεν μπορείς να κρυφτείς”, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

I like me better naked. I don't mean that in a vain way… When you put clothes on, you immediately put a character on. Clothes are adjectives, they are indicators. When you don't have any clothes on, it's just you, raw, and you can't hide. pic.twitter.com/LxkSaHBEBM

