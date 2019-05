Τσιτσιπάς: Μπήκε… δυνατά στο Roland Garros!

Μπήκε με το… δεξί! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ιδανική εκκίνηση στο Roland Garros, επικρατώντας του Γερμανού, Μαξιμίλιαν Μάρτερερ, με 3-0 σετ.

Easy does it.@StefTsitsipas records just his second ever win at Roland-Garros, 6-2 6-2 7-6(4) over Marterer.#RG19 pic.twitter.com/4NPtoMJNAm

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019