Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Και τώρα… οι δυο τους στα ημιτελικά του Australian Open

Με συνοπτικές διαδικασίες! Ο Ράφα Ναδάλ ξεπέρασε το… εμπόδιο του Φράνσις Τιαφό με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, εκεί όπου τον περιμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

The world No.2 def. Frances Tiafoe 6-3 6-4 6-2 to set up a blockbuster showdown with Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/7ZZfdOu90p

Μετά τους Τζέιμς Ντάκγουορθ, Μάθιου Έμπντεν και Άλεξ Ντε Μίναουρ ο Ισπανός (Νο 2 στον κόσμο) δεν έχασε σετ ούτε κόντρα στον Αμερικανό αντίπαλο του και πλέον περιμένει -όπως και ο Έλληνας άσος- τον αγώνα της Πέμπτης (24.01.2019).



