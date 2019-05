Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Ελληνικό έπος στη Μαδρίτη! «Προσκύνησε» και ο Ισπανός – videos

Στο παιχνίδι της χρονιάς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία με την πρώτη του νίκη κόντρα στον θρύλο Ράφαελ Ναδάλ και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» του τη Μαδρίτη.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν συγκλονιστικός καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και υπέταξε τον Ισπανό με 2-1 σετ (6-4,2-6, 6-3), σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του. Κόντρα στο Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό.

Το παιχνίδι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και κατάφερε να κάνει το break μόλις στο πρώτο γκέιμ που σέρβιρε ο Ράφα Ναδάλ, φτιάχνοντας την ψυχολογία του για τη συνέχεια.

Ο Ισπανός «απάντησε» όμως με δικό του break αμέσως μετά, προμηνύοντας ένα εκπληκτικό ματς. Έτσι και έγινε λοιπόν, με τους δύο παίκτες να παίζουν φανταστικό τένις και να παλεύουν κάθε πόντο στη συνέχεια.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρέψει από 0-40 στο τέταρτο γκέιμ για να κρατήσει το σερβίς του και να κάνει break αμέσως μετά, παίρνοντας το πρώτο σετ της καριέρας του απέναντι στο θρύλο του αθλήματος, με 6-4.

A first for @StefTsitsipas! 🇬🇷 The Greek takes a set off Rafael Nadal for the very first time 👏 Stream Nadal vs Tsitsipas LIVE now 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX#MMOpen pic.twitter.com/uCCgeWEVCO — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019

Η ματσάρα συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ, με τους δύο αθλητές όμως να διατηρούν -έστω και με μεγάλη δυσκολία- το σερβίς τους, μέχρι και το έκτο γκέιμ, όταν ο «γηπεδούχος» Ναδάλ έκανε το break για να πάρει προβάδισμα στο δεύτερο σετ με 4-2. Ο Στέφανος δεν μπόρεσε να αντιδράσει στη συνέχεια με τον Ισπανό να ισοφαρίζει σε 1-1.

Rafa. Bites. Back! This #MMOpen semi-final is going all the way! Stream Nadal vs Tsitsipas LIVE now 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/cPNFMaYlbq — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019

Στο τρίτο και τελευταίο σετ όμως, ο Τσιτσιπάς έδειξε πιο φρέσκος από τον αντίπαλό του και με τρομερό μπρέικ στο 5ο σετ έγινε το φαβορί για τη νίκη. Ο Ναδάλ «πάλεψε» μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει τον εκπληκτικό Έλληνα τενίστα, ο οποίος και πέτυχε νέο μπρέικ για το 5-2, πριν ολοκληρώσει το θρίαμβό του με το τελικό 6-3. Έγραψε έτσι ξανά ιστορία, με μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα του, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Stefanos Tsitsipas is in the 2019 @MutuaMadridOpen final! 👏 He defeats Rafael Nadal for the very first time 6-4 2-6 6-3. The Greek will play @DjokerNole in Sunday's final 🏆 pic.twitter.com/OuUnCalmZy — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019

The moment @StefTsitsipas took down the King of Clay in Madrid 👏 pic.twitter.com/n2bLAaX1FR — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019