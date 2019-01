Τσιτσιπάς – Ναδάλ: “Λύγισε” στα ημιτελικά ο Έλληνας τενίστας! – videos

Η εκπληκτική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open σταμάτησε στον τρομερό Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος έμοιαζε ανίκητος στον αγώνα για τα ημιτελικά του τουρνουά και πήρε άνετα την πρόκριση για τον τελικό, με 3-0 σετ (6-2, 6-4, 6-0).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, έδειξε από την αρχή αγχωμένος στο ματς και το εκπληκτικό παιχνίδι του Ισπανού, που ξεκίνησε με 100% στο πρώτο σερβίς, δεν του επέτρεψε να πιστέψει στη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε σερβίροντας και πήρε το πρώτο σετ για το 1-0, όμως ο Ναδάλ έδειξε σε εξαιρετική ημέρα στη συνέχεια και με 100% στο πρώτο σερβίς σε όλο το σετ, δεν άφησε τον Έλληνα τενίστα να πάρει “ανάσα”. Με δύο δικά του break στη συνέχεια λοιπόν, έκανε εύκολα το 1-0 με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, ο 20χρονος συμπατριώτης μας, εμφανίστηκε βελτιωμένος και “πάλεψε” μέχρι τέλους το σετ, όμως ένα break του Ισπανού στο πιο κρίσιμο σημείο, έκανε το 5-4 υπέρ του και του επέτρεψε να σερβίρει για το 6-4 και το 2-0 στα σετ.

