Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την απώλεια του 1ου σετ του ματς με τον Νικ Κύργιο. Ο Έλληνας τενίστας επέστρεψε εκνευρισμένος στον πάγκο μετά την ολοκλήρωση του τάι μπρέικ, που έχασε με 9-7, και χτύπησε με δύναμη τη ρακέτα στην καρέκλα του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο χέρι τον πατέρα, και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος ήταν εκτός εαυτού και η μητέρα του μάλιστα κατέβηκε από τη θέση της στις κερκίδες και έκανε προσπάθεια να ηρεμήσει το γιο της. Θυμίζουμε πως το μας είναι άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος καθώς η Ελλάδα έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς πάντως δεν ηρέμησε ιδιαίτερα καθώς στο δεύτερο σετ, όταν ο Κύργιος πήρε τρεις σερί πόντους στο σερβίς του μετά το 15-40 υπέρ του Έλληνας πρωταθλητή, μέσα στα νεύρα του, χτύπησε με μανία το μπαλάκι. Συνεπώς τιμωρήθηκε με point penalty, που έδωσε το 4ο γκέιμ στον αντίπαλό του.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

