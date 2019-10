Τσιτσιπάς: Ο έξαλλος πανηγυρισμός και τα highlights του αγώνα με τον Ζβέρεφ! – videos

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Πεκίνο, «σκότωσε» και τον Ζβέρεφ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου και θα διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο, κόντρα στον Αυστραλό Τιμ.

Τσιτσιπάς – Ζβέρεφ: Επικός Στέφανος! Προκρίθηκε στον τελικό του Πεκίνου – video

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη, πήγε να κάνει τα εύκολα… δύσκολα στο τέλος του αγώνα με τον Γερμανό, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 6-4 στο δεύτερο σετ και έτσι έβαλε την… ανακούφισή τους στη λήξη του παιχνιδιού.

6th time's a charm! 🍀

On his 6th match point, @StefTsitsipas defeats Zverev 7-6(6) 6-4 and books his spot in tomorrow's final 💥

🎥 : @TennisTV | @ChinaOpen pic.twitter.com/oI3IYQvsHi

— ATP Tour (@atptour) October 5, 2019