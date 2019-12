Επιστρέφει σιγά-σιγά στα social media, όπως φαίνεται, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δημοσίευσε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, δύο φωτογραφίες που τον απεικονίζουν σε παιδική ηλικία όταν ήθελε όπως φαίνεται να γίνει ποδοσφαιριστής.

“Τότε που έπαιρνα το ποδόσφαιρο πιο σοβαρό από ό,τι το τένις” έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν ξέρουμε ποιες ήταν οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες αλλά μάλλον έκανε πολύ καλά που πήρε στα σοβαρά το τένις τελικά.

Δείτε τις φωτογραφίες με τον Στέφανος Τσιτσιπά… ποδοσφαιριστή

Back in the day when I took my football more seriously than tennis. 😄 pic.twitter.com/Ax5vV4GQyn

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 9, 2019