Τσιτσιπάς: Πείσμα πρόκρισης! Και τώρα… Φέντερερ – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη σε 1 ώρα και 55 λεπτά, σε βάρος Φίλιπ Κραΐνοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Swiss Indoor Basel, όπου σήμερα (26/10, 17:30 NewsIt.gr) θα αντιμετωπίσει τον… “γηπεδούχο” Ρότζερ Φέντερερ (26/10).

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και βρέθηκε πίσω στα σετ με 1-0(3-6) έβγαλε ψυχή και πάθος πετυχαίνοντας την ανατροπή κόντρα στον Σέρβο (Νο46 στην παγκόσμια κατάταξη) παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ με 6-4 το καθένα.

SEMI-FINAL BOUND 👊@StefTsitsipas survives Krajinovic's test to book his spot in the #SwissIndoorsBasel SF 💥

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/A6xP8JFx5X

