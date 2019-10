Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή! Στο… βάθος ο Φέντερερ – videos

Συνεχίζει την… ξέφρενη πορεία του τελευταίου διμήνου ο Στέφανος Τσιτσιπάς και πανηγύρισε μία ακόμη νίκη στη Βασιλεία, όπου βρίσκεται πλέον στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ από τον Ρικάρντας Μπεράνκις, “λυγίζοντας” στο τάι μπρέικ, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και έκανε σχετικά εύκολα την ανατροπή με 6-2 και 6-4 στα δύο επόμενα σετ.

Smooth as you like 👌 @StefTsitsipas #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ooKC95maDe

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε έτσι στη φάση των “8” του ελβετικού όπεν, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Κραϊνονβιτς – Φονίνι, ενώ στα ημιτελικά είναι πιθανό να διασταυρωθεί με τον “Βασιλιά” Ρότζερ Φέντερερ στο τουρνουά της πατρίδας του Ελβετού θρύλου του αθλήματος.

Fighter 💪@StefTsitsipas is into his 13th quarter-final of 2019 as he battles past Berankis 6-7 6-2 6-4#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/fDalBEHghL

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2019