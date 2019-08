Τσιτσιπάς: Πρόωρος αποκλεισμός στον Καναδά που θα «κοστίσει»

Δεν τα κατάφερε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 σετ από τον Ρόμπερτ Χουρκάς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του “Rogers Cup”.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ με 6-4, κατάφερε να ισοφαρίσει, παίρνοντας το δεύτερο με 6-3, αλλά ηττήθηκε στο τρίτο με 6-3 και είπε «αντίο» στο τουρνουά του Καναδά.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 22χρονου Πολωνού επί του Έλληνα τενίστα, που ήταν φιναλίστ στην αντίστοιχη περυσινή διοργάνωση. Η ήττα αυτή του Τσιτσιπά αναμένεται να του… κοστίσει στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς αναμένεται να υποχωρήσει από την πέμπτη θέση στην έβδομη.

Ο Πολωνός θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο του τουρνουά τον Μονφίς, ο οποίος νίκησε 2-0 σετ (6-3, 7-6) τον Ιβάνσκα.

Hurkacz winner to get the crucial third set break, Tsitsipas got mad (no Hawkeye on that court) pic.twitter.com/Vtm2POiBiJ

— Harry (@hecairns) August 8, 2019