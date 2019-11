Τσιτσιπάς: “Σκότωσε” τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ! – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει “σκοτώσει” όλους τους κορυφαίους παίκτες του τένις τα τελευταία δύο χρόνια, με τις επιδόσεις του στα κορτ, αλλά έξω από αυτά έκανε το ίδιο με την… αρνητική έννοια σε ένα ιστορική τραγούδι.

Ο Έλληνας τενίστα κλήθηκε να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις στο πλαίσιο του Masters του Παρισιού, αλλά κάποια στιγμή του ζήτησαν και να τραγουδήσει. Επέλεξε έτσι να… ερμηνεύσει το «No woman, no cry» του Μπομπ Μάρλεϊ, με τα αποτελέσματα να μην είναι ενθαρρυντικά για μία νέα καριέρα μετά το τένις.

Oh SH*T! 🙊@StefTsitsipas gets silly in the #PlayersBox!#RolexParisMasters pic.twitter.com/28u4EOIUST

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2019