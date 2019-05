Τσιτσιπάς: Συγκίνησε ο Έλληνας τενίστας! «Δεν το ξέρεις αλλά…» – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απευθύνθηκε στον Κουέβας και του είπε: «Είμαι εντυπωσιασμένος για τον τρόπο που έπαιξες. Θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις κάνει, εντός και εκτός γηπέδων. Δεν το ξέρεις αλλά πραγματικά σε θαύμαζα ως παιδί».

Για τον τελικό, ο Έλληνας τενίστας δήλωσε: «Ελπίζω να απολαύσατε τον τελικό. Προσπαθούμε να μείνει ζωντανό το backhand με το ένα χέρι. Δεν είναι συνηθισμένο αλλά προσπαθούμε. Ειναι ωραίο να το βλέπουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είχαμε πάρα πολύ καλές συνθήκες σήμερα. Δεν είχε τόσο αέρα. Το επίπεδο τένις ήταν πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς. Χωρίς τους χορηγούς δε θα υπήρχαν αυτά τα τουρνουά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα αυτό το τουρνουά από τα 10-12. Καταλάβαινα ότι ο κοσμος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το επίπεδο και σκεφτόμουν το πόσο καλό θα ήταν να κερδίσω αυτό το τουρνουά».

Για τους Πορτογάλους: «Με σέβονται πάρα πολύ κι τους σέβομαι κι εγώ. Η Πορτογαλία μοιάζει με την Ελλάδα. Είναι σαν μια δεύτερη έκδοση της Ελλάδας. Με υποδέχονται πάρα πολύ καλά. Όσα κάνατε για εμάς αυτή την εβδομάδα ήταν σπουδαία. Κρατήστε αυτό το επίπεδο. Ανυπομονώ να επιστρέψω την επόμενη σεζόν».

"I was actually playing one of my favourite players on the ATP Tour – I always admired you as a kid"

