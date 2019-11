Τσιτσιπάς: “Θα δώσω όλο μου το είναι με Ναδάλ” – Η ώρα του αγώνα

Στο Λονδίνο έχουν μαζευτεί οι 8 κορυφαίοι της παγκόσμιας κατάταξης της ATP και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει καταφέρει να… τρελάνει κόσμο!

Μετά και την νίκη (6-3, 6-2) απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε παρουσία στα ημιτελικά των ATP Finals, κάνοντας για εκείνον διαδικαστική την αυριανή αναμέτρηση με τον Ναδάλ. Μία συνάντηση που όμως ο Ισπανός πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι αδιάφορος, αλλά θα παλέψει για τη νίκη στον απογευματινό αγώνα της Παρασκευής (16:00 ώρα Ελλάδας) απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ που αναζητά νίκη με 2-0 σετ για να έχει ελπίδες πρόκρισης.

“Θα δώσω ότι έχω. Θα δώσω τη ψυχή μου και θα είναι μια πολύ δυνατή πρόκληση για μένα ώστε να προετοιμαστώ κατάλληλα για τα ημιτελικά. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο” το σύνθημα του Τσιτσιπά για την αναμέτρηση με τον Ναδάλ.

Το βράδυ της Παρασκευής (15.11.2019 / 22:00 ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί το άλλο μεγάλο ματς του ομίλου “Andre Agassi”, μεταξύ του υπερασπιστή του τίτλου, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Αν ο Ζβέρεφ κερδίσει ανεξαρτήτου σκορ, θα είναι αυτός που θα συνοδεύσει τον Τσιτσιπά ως 2ος του ομίλου, στην ημιτελική φάση του ATP Finals. Να αναφέρουμε ότι ελπίδες πρόκρισης έχει και ο Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος θέλει μόνο νίκη με 2-0 επί του Ζβέρεφ και ήττα του Ναδάλ.

All to play for 😮

Group Andre Agassi's semi-final scenarios for the last two spots. #NittoATPFinals pic.twitter.com/cdWzqXuWmo

